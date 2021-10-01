Архангельск, 1 октября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Медучреждения Архангельской области за два дня дополнительно развернули почти 40 ковидных коек. Общее их количество достигло 2 427. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Admoblkaluga.ru Резервные койки

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В частности, к приему тяжелых пациентов готовится Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи.

«В настоящий момент в связи с увеличением потока пациентов в лечебном учреждении дополнительно развернуто 62 инфекционные койки, а всего их 462, — заместитель главного врача учреждения Владимир Мякшин. — При увеличении количества тяжелых пациентов есть возможность установить дополнительные койки в реанимационном отделении — сейчас их 24. Большая работа, которая была проведена в больнице в первую волну распространения новой коронавирусной инфекции сегодня позволяет спокойно обеспечивать всех нуждающихся кислородом».

Стоит также отметить, что в Северодвинской городской клинической больнице № 2 не было еще ни одного летального случая среди вакцинированных пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области COVID-19 диагностировали 295 пациентам.