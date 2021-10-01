Ижевск, 1 октября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Удмуртия на год раньше установленного правительством России срока переходит на новый порядок установления кадастровой стоимости недвижимости в размере рыночной — 1 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Недвижимость

Ранее определением стоимости объектов занималась комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, которая существовала при минимущества региона. Сейчас эти вопросы будет решать бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации недвижимого имущества».

Новый порядок поможет упростить процедуру оценки, необходимую для уменьшения налогооблагаемой базы по имущественным налогам в том случае, если кадастровая стоимость превышает рыночную. Это решение было принято правительством Удмуртии в ответ на большое число обращений предпринимателей.

ИА REGNUM напоминает, новые правила установления кадастровой стоимости жилья в размере рыночной во всех регионах начнут действовать с 1 января 2023 года. Однако ряд регионов досрочно внедрил эту систему. Только в Приволжском федеральном округе с января текущего года систему уже внедрили Пермский край, Кировская, Нижегородская, Саратовская и Ульяновская область. С февраля новый порядок заработал в Пензенской области.