Москва, 1 октября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Блогер Рахим Абрамов (известен как Rakhim) исполнил свою мечту и приобрёл автомобиль за 25 млн рублей. Об этом 1 октября пишет издание Lenta.ru.

Скриншот с YouTube Блогер Рахим Абрамов (Rakhim)

Как отмечает издание, блогер купил себе в качестве средства передвижения Lamborghini Urus синего цвета, стоимость которого может варьироваться от 21 до 30 млн рублей. Об этом автомобиле Абрамов спел песню ещё в феврале 2021 года, которая сразу же стала хитом.

Ранее Рахим Абрамов выпустил совместную композицию с рэпером Элджеем. Песня называется URUS.