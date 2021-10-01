Магас, 1 октября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. В Ингушетии избран новый председатель Народного собрания республики. Им стал Магомет Тумгоев, возглавлявший фракцию «Единой России» в парламенте. За его избрание спикером депутаты седьмого созыва парламента региона проголосовали единогласно, сообщили 1 октября в пресс-службе законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Ингушетия

Тумгоев с 2018 года являлся депутатом Народного собрания Ингушетии. В законодательный орган он пришел из промышленного сектора экономики. С 2014 года он возглавлял завод по производству алюминиевых профилей — ООО «Риак». У Тумгоева есть опыт работы в парламенте Ингушетии. Он занимал пост спикера Народного собрания в 2002—2003 годах. После этого до 2010 года он трудился в должности вице-премьера Ингушетии.

Напомним, выборы нового состава парламента Ингушетии состоялись 17−19 сентября 2021 года. На них одержала победу «Единая Россия». По итогам выборов она получила 27 мандатов, еще три мандата достались «Справедливой России — Патриотам — За правду» и два — ЛДПР.