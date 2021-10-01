Белград, 1 октября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. В начале 2022 года пенсионеры в Сербии получат от государства однократную денежную выплату в размере 20 000 динаров (около $200 — ИА REGNUM), а до 2025 года размер средней пенсии в стране достигнет сумму в 440 евро. Об этом заявлено в видеозаписи, которую президент Сербии Александр Вучич 1 октября опубликовал на своей странице в Инстаграме.

Пенсионеры

«Мы увеличиваем пенсии изо года в год. Десять лет назад у пенсионеров средняя пенсия находилась на уровне около 200 евро. Вопреки сложным реформам, нам удалось увеличить с тех пор пенсии на примерно 25%», — говорится в видеообращении.

В ролике подчеркивается, что пожилым согражданами государство как минимум раз в год выплачивает денежное пособие.

Напомним, что в 2014 году, когда Александр Вучич занимал должность премьер-министра Сербии, правительство приняло решение о проведении финансовой реформы. Тогда пенсии выше 25 000 динаров ($250 — ИА REGNUM) были уменьшены пропорционально их размеру. Так пенсионеры с самыми высокими доходами выделили больше всего денег для экономического спасения страны и «лучшего будущего сербских детей», как позже заявил президент Вучич. Меры применялись примерно четыре года.