Прага, 1 октября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Футбольный матч между чешской и шотландской командами стал причиной для вызова британского посла в МИД Чехии, написал 1 октября министр иностранных дел республики Якуб Кулганек в Twitter.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

Комментируя нелестные заявления в британских СМИ по поводу несовершеннолетних чешских болельщиков на матче «Спарты» (Чехия) и «Глазго рейнджерс» (Великобритания) в Праге, Кулганек заявил, что «преднамеренное распространение отвратительных оскорблений чешских детей в СМИ и интернете не имеет отношения к футболу».

Он добавил, что оскорбительные высказывания в британской прессе о чешских детях несовместимы «с хорошими отношениями между двумя странами», а затем добавил:

«В понедельник [4 октября] я вызову британского посла и буду с ним решать возникшую ситуацию».

Напомним, британские СМИ разразились критикой в адрес чешских несовершеннолетних болельщиков, которые эмоционально себя вели на матче 30 сентября в Праге.