Брюссель, 1 октября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. 1 октября 48-летний испанский главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес сообщил, что не вел переговоров с «Барселоной» на тему возможного назначения на пост главного тренера команды: «Нет абсолютно ничего, не было никаких контактов с «Барселоной». Я хочу выполнить свой контракт, но на этом пути может возникнуть много проблем», — цитирует Мартинеса журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Richard Mulder — groengeelhart.nl Рональд Куман

Ранее сообщалось, что главного тренера «сине-гранатовых» Рональда Кумана отправят в отставку после центрального матча восьмого тура испанской Примеры 2021/22 с мадридским «Атлетико».

Под руководством Мартинеса сборная Бельгии на Чемпионате Европы 2020 дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение от сборной Италии со счетом 1:2.