Калининград, 1 октября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. 1 октября телеканал «Матч ТВ» сообщил, что российский футбольный клуб «Балтика», выступающий в Футбольной Национальной Лиге, может возглавить бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Вячеслав Евдокимов Станислав Черчесов

Также в список кандидатов на пост главного тренера «Балтики» входят Роберт Евдокимов, Дмитрий Аленичев, Сергей Игнашевич и Рашид Рахимов. Отмечается, что вероятность того, что Черчесов возглавит «Балтику», почти нулевая. Фаворитами являются Евдокимов и Аленичев.

На данный момент после четырнадцати сыгранных туров ФНЛ 2021/22 «Балтика» с семнадцатью очками идет на тринадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата.