Барселона, Испания, 1 октября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Руководство «Барселоны» приняло решение отправить в отставку нидерландского главного тренера основной команды Рональда Кумана после матча восьмого тура испанской Примеры с мадридским «Атлетико», который состоится второго октября в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Об этом первого октября сообщила испанская газета Marca.

Richard Mulder — groengeelhart.nl Рональд Куман

Ранее сообщалось, что пост главного тренера «сине-гранатовых» в случае отставки Кумана может занять руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник.

29 сентября «Барселона» в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 потерпела крупное поражение от португальской «Бенфики» со счетом 0:3.

После шести сыгранных матчей во внутреннем чемпионате «Барселона», набрав двенадцать очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице лиги.