Ижевск, 1 октября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Ижевске из-за сложной эпидемиологической ситуации и возросшей нагрузки на медицинских работников закрыли мобильные пункты вакцинации. Об этом заявил зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук, сообщает пресс-служба минздрава.

Пресс-служба минздрава Удмуртии Указатель в пункт вакцинации

Теперь сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках по месту жительства.

Кроме того, открылся новый прививочный пункт в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики, который находится на площади имени 50-летия Октября, 21. Он будет работать ежедневно, в будние дни — с 8:00 до 19:00 по местному времени, в выходные — с 10:00 до 16:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пинчук говорила, что по состоянию на 28 сентября в инфекционных центрах республики находятся на лечении 3145 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. При этом в амбулаторном режиме медики контролируют состояние 12,6 тыс. человек не только с коронавирусом, но и с ОРВИ. Количество вызовов терапевтов на дом выросло почти в 10 раз.

В то же время зампред правительства отмечала, что уровень вакцинированного населения составляет лишь 42% при плановом показателе, необходимом для формирования коллективного иммунитета, в 80%.