Москва, 1 октября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Целый ряд принципиальных поправок к тексту резолюции по продлению миссии ООН в Ливии, предложенный Россией, оказался не учтён при принятии документа, сообщили 1 октября в пресс-службе МИД РФ.

Chris Combe Амфитеатр в Ливии

Комментируя принятие накануне, 30 сентября, Совбезом ООН резолюции, которая продлевает до 31 января 2022 г. мандат миссии международной организации в республике, в МИД РФ заявили, что членам совета «не удалось найти компромиссную основу для согласования первоначального проекта» документа. Этот первоначальный проект предусматривал изменение формата деятельности миссии, а именно — её структуры и её мандата.

Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что «западные коллеги не смогли или не захотели учесть ряд принципиальных российских поправок к тексту документа, нацеленных, в частности, на обеспечение нормального функционирования» миссии на этапе политического урегулирования в республике, где 24 декабря состоятся выборы президента и депутатов парламента.

Российские поправки, которые не были учтены, отражали, отмечает ведомство, «международный консенсус по вопросу вывода иностранных военных с ливийской территории».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 сентября, постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя принятие резолюции №2599 о продлении мандата миссии организации в Ливии, сказал, что теперь не стоит поднимать вопрос переформатирования миссии, пока в республике не пройдут выборы.