Москва, 1 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Исполнительница MIA BOYKA выпустила клип на песню «Капкан». Ролик доступен на её YouTube-канале с 1 октября.

Сриншот с YouTube MIA BOYKA (Мария Бойко)

В записи песни и клипа принял участие музыкант Konfuz (настоящее имя — Михаил Маргарян). В ролике MIA BOYKA (настоящее имя — Мария Бойко) предстала в образе русалки, сидящей на капоте автомобиля.

Ранее MIA BOYKA стала гостьей YouTube-канала «Пушка». В интервью для проекта она рассказала о своих взаимоотношениях с блогером Егором Шипом — по её словам, их роман был договорённостью для лучших продаж песен.