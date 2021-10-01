Тамбов, 1 октября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. В Тамбовской области введена обязательная вакцинация для отдельных групп населения, в число которых попадают работники торговли. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, это требование должно быть выполнено к 1 ноября.

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В крупных торговых предприятиях региона привиты около 80,8% всех сотрудников, однако темпы вакцинации собираются нарастить.

После 1 ноября работодатели будут обязаны отстранить непривитых сотрудников от исполнения обязанностей без сохранения зарплаты.