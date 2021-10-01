Вена, 1 октября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Венская полиция проводит операцию в столице Австрии из-за «угрозы взрыва» здания посольства Белоруссии, сообщает 1 октября австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на местных силовиков.

Rafael Mizrahi Бомба

По утверждению издания, операция проводилась «с полудня». Поводом для её проведения стали сообщения неизвестных об «угрозе взрыва» здания дипмиссии.

Жителей соседних зданий временно эвакуировали. Не уточняется, От кого и по каким каналам поступила информация о теракте, не уточняется.