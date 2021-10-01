Воронеж, 1 октября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Глава сельского поселения в Семилукском районе Воронежской области подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями и в подлоге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 1 октября.

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«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Семилукскому району во взаимодействиями с коллегами из УФСБ и прокуратуры выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями и служебный подлог 50-летней главой одного из сельских поселений Семилукского района», — сообщили в полиции.

По предварительным данным, в июле 2018 года подозреваемая предоставила в регистрирующий орган документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у нее права на земельный участок, который по факту ей не принадлежал. На основании подложных документов было зарегистрировано право собственности чиновницы на земельный участок в 9 тыс. кв. м. Ущерб, причиненный муниципальному образованию, планируется установить в ходе следствия.

В СУ СКР по региону уточнили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч.2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). По месту работы подозреваемой проведены обыски.