Москва, 1 октября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. 1 октября на официальном сайте московского «Спартака» сообщили, что 24-летнему аргентинскому форварду Эсекьелю Понсе потребуется операция, после которой можно будет точно сказать, сколько времени займет восстановление футболиста. Понсе получил повреждение мениска в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22.

Андрей Пронин ИА REGNUM Эсекиэль Понсе

В текущем сезоне Понсе принял участие в одиннадцати матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Понсе перешел в «Спартак» 1 июля 2019 года, перейдя из итальянкой «Ромы». Сумма трансфера составила три миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Понсе, согласно оценкам портала transfermarkt, составляет семь миллионов евро.