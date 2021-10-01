Санкт-Петербург, 1 октября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге не зафиксировал особого ажиотажа в первый день приёма заявлений на продление шенгенских виз. Об этом 1 октября сообщает издание «Фонтанка».

Iago Laz Флаг Финляндии

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 октября визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге начинает принимать документы у обладателей истекших в период пандемии шенгенских виз, ранее выданных финской стороной на два года и более.

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Однако, поскольку наличие новой визы совсем не гарантирует пересечение границы, а сама граница РФ и Финляндии до сих пор не открыта для туристических целей, ажиотажного спроса на продление виз среди петербуржцев пока не отмечается.

«1 октября было подано почти 500 заявлений в генеральном консульстве и визовом центре. Ранее во время коронавируса в целом у нас было около 300 заявлений в неделю», — заметили в визовом центре.