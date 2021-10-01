Волгореченск, Костромская область, 1 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Костромская ГРЭС приступила к строительству второй линии газопровода высокого давления, который позволит станции отказаться от использования мазута в качестве топлива — ИА REGNUM.

Костромская ГРЭС

Сейчас ГРЭС снабжается газом по единственной ветке газопровода низкого давления, введённого в эксплуатацию в 1980-х годах. Во время обслуживания и ремонта системы резервным топливом для работы энергоблоков служат нефтепродукты. При их сжигании в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества. По итогам первого полугодия 2021 года топливный баланс газа и мазута составил 99,68% и 0,32% соответственно.

После введения новой ветки газопровода в эксплуатацию, построить который планируется в 2022 году, электроэнергетики перестанут жечь мазут. Основным и резервным топливом станции будет газ. Длина газопровода составит 60 километров, он будет пролегать по территориям Ивановской и Костромской области.

Средства на строительство газопровода в рамках модернизации электростанции выделила российская компания «Интер РАО, чьим филиалом является ГРЭС. Соглашение об этом с администрацией региона было подписано в июле 2020 года.