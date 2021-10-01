Глазго, Великобритания, 1 октября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. В новых условиях, диктуемых давлением «зеленой повестки дня», бизнес старается замаскироваться под участие в «защите климата», одновременно стремясь к собственным целям. Удается ли лоббистам «экологического подхода» заставлять крупные компании плясать под свою дудку, рассказывает автор ИА REGNUM Ангелина Потеряйко.

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Реклама «экологичной экономики» продвинулась так далеко, что ей вынуждены следовать и те компании, которые хотят привлечь всё более «сходящего с ума» на экологической почве массового клиента. Даже банки обещают стать «банками с нулевым углеродным следом», хотя, казалось бы, их непосредственная доля в выбросах в атмосферу несравнима с какой-нибудь черной металлургией. А те, кому трудно спрятать свою деятельность по «загрязнению атмосферы», т. е. производству материальных ценностей, вынуждены выискивать шулерские приемы отчетности, чтобы поприличнее выглядеть в глазах борцов за зеленое будущее. Интересно, что эти схемы не имеют единого стандарта и наблюдатели уже видят целый «парад» подсчетов, призванных доказать экологичность тех или иных компаний. А есть ли хоть минимальная польза от этого жульничества? Читайте статью Ангелины Потеряйко.

«Зелёная» мимикрия как способ адаптации бизнеса к углеродному давлению