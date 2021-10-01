«Зеленая» пропаганда заставляет бизнес жульничать крупнее
Глазго, Великобритания, 1 октября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. В новых условиях, диктуемых давлением «зеленой повестки дня», бизнес старается замаскироваться под участие в «защите климата», одновременно стремясь к собственным целям. Удается ли лоббистам «экологического подхода» заставлять крупные компании плясать под свою дудку, рассказывает автор ИА REGNUM Ангелина Потеряйко.
Реклама «экологичной экономики» продвинулась так далеко, что ей вынуждены следовать и те компании, которые хотят привлечь всё более «сходящего с ума» на экологической почве массового клиента. Даже банки обещают стать «банками с нулевым углеродным следом», хотя, казалось бы, их непосредственная доля в выбросах в атмосферу несравнима с какой-нибудь черной металлургией. А те, кому трудно спрятать свою деятельность по «загрязнению атмосферы»,
«Зелёная» мимикрия как способ адаптации бизнеса к углеродному давлению