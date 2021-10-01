Москва, 1 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Блогер Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) представила клип на песню Juice. Ролик доступен на YouTube-канале исполнительницы с 1 октября.

Скриншот с YouTube Инстасамка

В начале клипа героиня Инстасамки предстаёт как результат эксперимента учёных — основную же часть ролика исполнительница танцует в разных декорациях. Некоторые зрители заметили сходство клипа блогера с роликами исполнительниц Cardi B, Ники Минаж и рэпера Моргенштерна.

«Украсть клип сразу и у Ники Минаж, и у Cardi B — это сильно», — пишет пользователь Mosco Enterprise.

«Такое ощущение, что у Моргена идею взяла, у него тоже были эти нано-люди», — поделилась Наталья Иванова.

«После клипов Моргена, такие клипы, конечно, слабыми кажутся», — отметил Алексей Макаренков.

«Полностью содрано с клипов Cardi B и Ники Минаж. Никакого креатива, сплошной плагиат и отстой», — считает Nikita Bykov.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Инстасамка возглавила мировой чарт Genius. Её песня Lipsi Ha обогнала композиции американских исполнителей Билли Айлиш, Lil Nas X, Дрейка и Канье Уэста.