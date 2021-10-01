Ватикан, , 18:23 — REGNUM Возникновение нового оборонного альянса AUKUS, созданного США, Австралией и Великобританией «на костях» австралийско-французской договоренности о поставках атомных подлодок, вызвал озабоченность Ватикана. Почему Святой престол на словах может огорчаться, а на деле пребывать в выигрыше или надеяться на него в ближайшем будущем, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

Для Ватикана в случае с AUKUS важными становятся сразу несколько факторов. Этот альянс очевидно направлен против Китая, а, следовательно, поддержка его могла бы вызвать осложнения в начавших теплеть отношениях Ватикана и Пекина. Кроме того, союз явно расширяет ядерный клуб до участия в нем Австралии, всякое же дальнейшее распространение ядерного оружия всегда являлось поводом для негативной оценки этого шага Ватиканом. И, наконец, негодование Франции, поддержанное ее соседями по ЕС, по поводу нечестного поведения Австралии, может оказать консолидирующее влияние на Евросоюз. В таком случае Ватикан может получить серьезный политический выигрыш. Почему? Читайте статью Станислава Стремидловского

Что стоит за критикой Ватиканом учреждения альянса AUKUS