Тбилиси, , 17:50 — REGNUM Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что Михаил Саакашвили сейчас находится на территории Украины в куротном городе Трускавец, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Мдинарадзе назвал «грязным фейком» видео, снятое Михаилом Саакашвили якобы в Батуми. Мдинарадзе сказал, что нахождение Саакашвили именно в Трускавце является символичным, явно намекая на то, что Саакашвили — трус.

«Он находится на Украине, на курорте Трускавец. Снятое им ночью якобы в Батуми видео сделано в отеле «Риксос» в Трускавце… Этим поступком, этим грязным фейком этот человек окончательно завершил свою политическую деятельность. Этим также завершило свою деятельность и «Единое национальное движение» … И это хорошо для страны…», — заявил Мдинарадзе.

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что он прибыл на территорию Грузии и находится в городе Батуми.