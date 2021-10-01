Москва, 1 октября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В Москве за январь-август 2021 года в результате действий нетрезвых водителей погиб 31 человек. Об этом сообщили 1 октября в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«За восемь месяцев этого года, по статистике ГИБДД, по вине нетрезвых водителей погиб 31 человек, 332 получили ранения», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что с 2020 года число ДТП, произошедших по вине пьяных водителей, сократилось на 18%, количество смертей в результате таких аварий снизилось на 39%, число пострадавших — на 15%.