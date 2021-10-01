Москва, 1 октября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. «Газпром» начал прокачку «голубого топлива» В Хорватию по «Турецкому потоку», сообщает 1 октября пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Gazprom.ru Газопровод

«Начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту — через газопровод «Турецкий поток» и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии», — указано в сообщении.

При этом началось действие условий контракта между «Газпромом» и венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd, по которому Будапешт в течение 15 лет будет ежегодно получать 4,5 млрд кубометров российского газа.

Напомним, на Украине по этому поводу устроили очередную истерику и пообещали жаловаться в Еврокомиссию.