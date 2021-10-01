Дортмунд, Германия, 1 октября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. 1 октября авторитетный интернет-портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков топ-5 европейских лиг за сентябрь. В топ-5 лиг Европы входят Английская Премьер-лига, итальянская Серия А, французская Лига 1, немецкая Бундеслига и испанская Примера. Самую высокую оценку (8.9) получил 21-летний таранный форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

Werner100359 Эрлинг Брёут Холанд

В сентябре Эрлинг Холанд принял участие в трех матчах за «шмелей» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Помимо Холанда, в символическую сборную вошли Луис Максимилиано (голкипер «Гранады», 7.5), Альфонсо Дэвис (защитник «Баварии», 7.7), Бремер (защитник «Торино», 7.7), Тиаго Силва (защитник «Челси», 7.8), Сержиньо Дест (защитник «Барселоны», 7.6), Винисиус Жуниор (полузащитник «Реала», 8.2), Лерой Сане (полузащитник «Баварии», 8.1), Йозуа Киммих (полузащитник «Баварии», 8.1), Мохаммед Салах (нападающий «Ливерпуля», 7.8) и Карим Бензема (форвард «Реала», 8.7).