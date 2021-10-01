Новосибирск, 1 октября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Главой новосибирского министерства труда и социального развития стала бывший и. о. замминистра Елена Бахарева. Это следует из информации, опубликованной на сайте минсоца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Так в разделе «Министр» Бахарева значится уже в новом статусе. Изменения внесены сегодня, 1 октября.

Напомним, что накануне, 30 сентября, стало известно, что свой пост покидает министр труда и социального развития Ярослава Фролова.

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