Москва, , 18:23 — REGNUM Новые возможности России и прорыв к собственному видению и освоению будущего, таким представляется выигрыш от новых Больших проектов. Но все ли условия для старта подобного проекта соблюдены на данный момент? С автором статьи о роли «Большого проекта» дискутирует автор ИА REGNUM Дмитрий Ефимов.

Памятник «Тысячелетие России» (фрагмент) Serge 5464567

Действующий госсоветник 3-го класса Андрей Ильницки поделился своим видением российского «Большого проекта» новых сибирских городов в статье, опубликованной в «Парламентской газете». Автор, работавший вместе с высказавшим идею о новых городах министром обороны РФ Сергеем Шойгу, ратует за переход от инерционного развития к планомерно-ускоренному, что позволит выскочить из системного кризиса, явно наползающего на всю планету. Да, с этим постулатом можно согласиться, но готова ли актуальная российская элита браться за такое большое дело? А если не готова, где взять другую? И, в принципе, не слишком ли оптимистично мы оцениваем состояние дел в стране, чтобы браться за «Большие проекты» с места в карьер? Читайте статью Дмитрия Ефимова

Новый «Большой проект» для России