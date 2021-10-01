Тула, 1 октября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Торжественная церемония открытия финала Кубка России по лыжероллерному спорту состоялась 1 октября в лыжероллерном центре «Веденино» в Туле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы Тульской области. Регион впервые принимает финал кубка. В этом году Кубок приурочен к 80-летнему юбилею советского лыжника, заслуженного мастера спорта СССР, двукратного Олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира, Почетного гражданина Тульской области Вячеслава Веденина.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Туле проходит финал Кубка России по лыжероллерам

«Для Тульской области большая честь впервые принимать эти соревнования. Турнир неслучайно проходит на территории современного лыжероллерного центра «Веденино», где созданы все условия, чтобы заниматься спортом круглый год. Он назван в честь нашего прославленного земляка, двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Петровича Веденина, которому сегодня исполнилось 80 лет. Вячеслав Петрович — пример для всех любителей лыжного спорта. Уверен, что все участники соревнований покажут своё высокое мастерство, бойцовский дух и волю к победе», — говорится в приветственном адресе губернатора Алексея Дюмина, который зачитал участникам состязаний министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.

Также на церемонии сын двукратного Олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина, технический делегат Международной Федерации лыжных видов спорта Вячеслав Веденин передал в дар лыжероллерному центру «Веденино» лыжероллеры своего отца, на которых легендарный тульский спортсмен тренировался при подготовке к Олимпийским играм.

Участниками Кубка России по лыжероллерам в этом году стали около 200 спортсменов, представляющих 29 субъектов РФ, том числе — чемпионка мира по лыжероллерам Ольга Летучева, серебряный призёр чемпионата мира Воронин Дмитрий и член сборной команды России по лыжным гонкам, уроженка Тульской области Анастасия Фалеева. От Тульской области также выступают воспитанники региональной школы Олимпийского резерва и муниципальных спортивных школ. Состязания проходят в индивидуальной гонке на 10/15 км свободным стилем, в персьюте классическим стилем на 15/20 км, в спринте свободным стилем 200 м и в масс-старте свободным стилем 15/20 км. Соревнования продлятся до 3 октября.