Москва, , 17:42 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил новые распоряжения от США и поэтому возвращается в грузинскую политику. Об этом 1 октября заявил советник посольства России в Грузии в 2004—2009 гг. Василий Корчмарь на телеканале «Россия 24».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он может появиться, и действительно ничего грузинские власти не могут сделать против его появления, потому что это указание США», — заявил Корчмарь.

«Это не первый раз было, когда он заявлял, что вернулся в Грузию. Но сейчас его миссия заключается — естественно, не им определённая — активизировать единое национальное движение, то есть оппозицию, чтобы она пришла снова к власти», — указал он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ранее опубликовал пост в Facebook о том, что якобы прибыл на родину впервые после того, как покинул её в 2013 году. В то же время в МВД Грузии указали, что информацией о пересечении границы Саакашвили не располагают. Напомним, в Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам.