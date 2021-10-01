Вашингтон, 1 октября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Судья штата Монтана временно приостановил вступление в силу трех законов, ограничивающих аборты, сообщает 1 октября Reuters.

В больнице

Окружной судья Майкл Мозес сказал, что он откладывает принятие закона по просьбе компании Planned Parenthood, потому что ему нужно больше времени для изучения дела.

Planned Parenthood сначала просила о предварительном судебном запрете, который мог бы отложить введение ограничений до разрешения судебного дела. Временный запрет действует в течение 10 дней.

Напомним, что ранее в Техасе был принят закон об абортах, запрещающий прерывание беременности после 6 недель.

Специалисты предсказывают, что данный закон снизит количество абортов в Техасе на 85% и вынудит многие клиники закрыться. По меньшей мере 12 других штатов пытались ввести запреты на аборты на ранних сроках беременности, но все законы были заблокированы до вступления в силу.