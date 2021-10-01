Москва, , 17:40 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пользуется покровительством США, а потому защищён от правосудия Грузии. Об этом 1 октября заявил советник посольства России в Грузии в 2004—2009 гг. Василий Корчмарь на телеканале «Россия 24».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Учитывая, что он агент влияния, он появился на Украине. Почему он стал во главе города Одессы? Давайте логично рассуждать, как появилась база НАТО в Очакове — он там был согладятаем. Потом помним, когда он из Польши пробирался на Украину — якобы он забыл свой украинский паспорт в автобусе, автобус уехал», — заявил Корчмарь.

«Поэтому как он появился и его не тронули на Украине, он может появиться и в Грузии. Потому что он курирует, он выполняет свою миссию соглядатая», — указал он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ранее опубликовал пост в Facebook о том, что якобы прибыл на родину впервые после того, как покинул её в 2013 году. В то же время в МВД Грузии указали, что информацией о пересечении границы Саакашвили не располагают. Напомним, в Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам.