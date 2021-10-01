Москва, 1 октября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пользуется покровительством США, а потому защищён от правосудия Грузии. Об этом 1 октября заявил советник посольства России в Грузии в 2004—2009 гг. Василий Корчмарь на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Учитывая, что он агент влияния, он появился на Украине. Почему он стал во главе города Одессы? Давайте логично рассуждать, как появилась база НАТО в Очакове — он там был согладятаем. Потом помним, когда он из Польши пробирался на Украину — якобы он забыл свой украинский паспорт в автобусе, автобус уехал», — заявил Корчмарь.

«Поэтому как он появился и его не тронули на Украине, он может появиться и в Грузии. Потому что он курирует, он выполняет свою миссию соглядатая», — указал он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ранее опубликовал пост в Facebook о том, что якобы прибыл на родину впервые после того, как покинул её в 2013 году. В то же время в МВД Грузии указали, что информацией о пересечении границы Саакашвили не располагают. Напомним, в Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам.