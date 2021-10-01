Токио, , 18:38 — REGNUM Даже шаги по экономическому развитию Курил, совершаемые Россией с прицелом на участие японского бизнеса, вызывает раздражение Токио. О том, почему Япония продолжает настаивать на неприемлемых для России вариантах совместной хозяйственной деятельности, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

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По мнению Генерального секретаря японского кабмина Кацунобу Като развитие экономики Курил на условиях действия там российского законодательства «находится в полном противоречии с позиций нашей страны». Таким образом, официальный Токио выражает желание, чтобы на российских Курилах не действовал российский закон. Хотя бы на тех четырех островах, которые Япония продолжает причислять к «своим» под названием «северные территории». Выдумав «самодельный закон о японских Курилах», японское руководство не остановилось на достигнутом и теперь приписывает президенту РФ Владимиру Путину «согласие на организацию хозяйственной деятельности на Курилах в соответствии с законодательством обеих стран», т. е. как бы признание японских притязаний. Откуда взялась эта японская иллюзия, противоречащая реальным высказываниям российских официальных лиц? Читайте статью Анатолия Кошкина

Настырность японцев в отношении Курил переходит все границы