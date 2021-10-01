Токио, 1 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Даже шаги по экономическому развитию Курил, совершаемые Россией с прицелом на участие японского бизнеса, вызывают раздражение Токио. О том, почему Япония продолжает настаивать на неприемлемых для России вариантах совместной хозяйственной деятельности, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Территории

По мнению генерального секретаря японского кабмина Кацунобу Като, развитие экономики Курил на условиях действия там российского законодательства «находится в полном противоречии с позицией нашей страны». Таким образом, официальный Токио выражает желание, чтобы на российских Курилах не действовал российский закон. Хотя бы на тех четырех островах, которые Япония продолжает причислять к «своим» под названием «северные территории». Выдумав «самодельный закон о японских Курилах», японское руководство не остановилось на достигнутом и теперь приписывает президенту РФ Владимиру Путину «согласие на организацию хозяйственной деятельности на Курилах в соответствии с законодательством обеих стран», т. е. как бы признание японских притязаний. Откуда взялась эта японская иллюзия, противоречащая реальным высказываниям российских официальных лиц? Читайте статью Анатолия Кошкина.

Настырность японцев в отношении Курил переходит все границы