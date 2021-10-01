Сосновский район, Челябинская область, 1 октября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В Челябинской области бывший замглавы Соновского района стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий при приобретении жилья для граждан из числа детей-сирот. Ему предъявлено обвинение, сообщает областное управление СКР.

Квартира

Следователи считают, что в 2015 году этот гражданин приобрёл жильё без надлежащей экспертизы. Позднее дома были признаны непригодными для проживания. Муниципалитет понёс ущерб в размере более 1,7 млн рублей.

Имущество обвиняемого было арестовано. Также надзорные органы направили в суд иски о расторжении договоров о приобретении домов. Расследование дела подходит к концу.