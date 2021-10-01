Москва, , 17:38 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов вернуться в политическую жизнь даже ценой собственной свободы. Об этом 1 октября заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко на телеканале «Россия 24».

Саакашвили

«Скорее всего, он живёт идеей вернуться в Грузию, зная, что его арестуют, зная, что он будет отбывать срок. Но это может дать ему шанс внутриполитический. Для него ничего нет важнее, чем быть политиком. Ни семья, ни страна — главное быть в центре событий, это его жизнь. Без неё он жить не может», — заявил Шевченко.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ранее опубликовал пост в Facebook о том, что якобы прибыл на родину впервые после того, как покинул её в 2013 году. В то же время в МВД Грузии указали, что информацией о пересечении границы Саакашвили не располагают. Напомним, в Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам.