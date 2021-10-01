Курские работодатели переведут на «удалёнку» сотрудников старше 60 лет
Курск, 1 октября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. В Курской области работодателям рекомендовано перевести на удалённую работу сотрудников старше 60 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
(сс) AlexChirkin
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Такое решение было принято оперативным штабом по коронавирусу из-за роста заболеваемости в регионе.
Также полиции поручили усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и в общественном транспорте.