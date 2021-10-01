Москва, 1 октября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Политик Михаил Саакашвили пытается определить, насколько его политическое значение сохранилось в Грузии. Об этом 1 октября заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко на телеканале «Россия 24».

Саакашвили

«Это такая предсмертная политическая конвульсия, агония, которую он чувствует и понимает. И он репетирует», — заявил Шевченко.

«Назначение этого акта — в том числе в том, чтобы сделать маленькую репетицию и понять, как на это отреагирует общество, мировое сообщество. В Грузии — в первую очередь», — указал он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ранее опубликовал пост в Facebook о том, что якобы прибыл на родину впервые после того, как покинул её в 2013 году. В то же время в МВД Грузии указали, что информацией о пересечении границы Саакашвили не располагают. Напомним, в Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам.