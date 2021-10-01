Остров Шикотан, Сахалинская область, , 18:34 — REGNUM Наблюдая за выборами в Госдуму России, многие японские эксперты проявили понятный интерес к тому, как проголосовали жители российских Курил. Как оценили в Японии свои шансы на «возвращение северных территорий» по результатам российских выборов, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Избирательный участок Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Японские журналисты, пишущие о результатах выборов в Госдуму РФ, обращают внимание на то, что на Курилах процент проголосовавших за партию «Единая Россия» был выше, чем в среднем по стране. А значит, делают вывод авторы публикаций в японских СМИ, жители Курил одобряют действия российской власти в их регионе. Впрочем, и до выборов в России, в Японии догадывались, что курс, взятый российским руководством на развитие Курил, делает идею о «возвращении северных территорий» все более и более эфемерной. Читайте статью Анатолия Кошкина

Японцы вдруг заметили, что люди на Курилах довольны жизнью