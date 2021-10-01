Тутаев, Ярославская область, 1 октября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области закончили ремонт на Юбилейной площади и открыли её для жителей. Об этом сообщил глава администрации Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

Администрация Тутаевского района Юбилейная площадь в Тутаеве

Территория была благоустроена в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». То, как будет выглядеть площадь, определяли сами жители. По итогу архитекторы разместили на площади несколько символичных для Тутаева объектов.

Администрация Тутаевского района Юбилейная площадь в Тутаеве

«12 стульев — в этом фильме Гайдая Тутаев «сыграл» одну из самых запоминающихся ролей, а всего Тутаеве снято около 100 любительских, документальных, художественных фильмов и сериалов. Фонари освещения, склонившиеся в сторону мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны — это дань памяти, поклон павшим в боях и умершим от ран в сражении за наше будущее. Самый яркий в композиции — разноцветный медведь. Он присутствует на Юбилейной площади в Тутаеве как главный символ Ярославской области», — рассказал Дмитрий Юнусов.

Администрация Тутаевского района Юбилейная площадь в Тутаеве

Особенно тщательно продумано освещение площади. В тёмное время суток на плитке проецируются изображения, часть светильников вмонтирована в плитку.

Администрация Тутаевского района Юбилейная площадь в Тутаеве

По оценкам жителей Тутаева и гостей, площадь уже стала новой городской достопримечательностью.