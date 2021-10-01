Рязань, 1 октября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Гражданку иностранного государства, объявленную в федеральный розыск за совершённые семь лет назад преступления, задержали оперативники Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Осенью 2014 года в Ряжске злоумышленница со своим сообщником напали на местную жительницу, избили её до смерти и ограбили жилище. Тогда же злоумышленники силой отобрали деньги у ещё одного мужчины. Сообщника удалось задержать сразу, его осудили, а женщина скрылась на территории сопредельного государства.

Оперативники уголовного розыска в сентябре 2021 года получили информацию, что женщина намеревается приехать в Россию. 25 сентября при пересечении границы её задержали.

Иностранку доставили в Рязань. По ходатайству следствия её заключили под стражу.