Конакри, , 17:45 — REGNUM К присяге привели полковника Мамади Думбую в качестве президента Гвинеи 1 октября, сообщает Guineenews.

Президентская присяга Шарля Бонапарта

Церемонию во дворце Мухаммеда V в Конакри провёл председатель Верховного суда республики Мамаду Силла. Думбуя явился на торжество в военной форме, на голове его был красный спецназовский берет.

Он, обращаясь к собравшимся, пообещал не баллотироваться на будущих президентских выборах. Думбуя сказал, что баллотироваться не будут и другие члены правящего Национального комитета по сплочению и развитию Гвинеи.

На церемонии присутствовала элита Гвинеии: ключевые политические лидеры, крупные бизнесмены, представители профсоюзов, деятели культуры и науки, а также дипломаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Думбуя провозглашён военными президентом Гвинеи 17 сентября. Он будет возглавлять страну в переходный период, наступивший после захвата власти в стране военными.

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