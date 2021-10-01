Нью-Йорк, США, , 18:33 — REGNUM В сторону Польши политическая ситуация в Европе и в мире развернулась не самой лучшей стороной — тут можно указать и на ее споры с соседями по Евросоюзу, и не самые лучшие отношения с США. Станет ли эта ситуация поводом для Варшавы искать новые пути к взаимопониманию с соседями по континенту, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Сергей Лавров и Збигнев Рау (справа) МИД Польши

Встреча российской и польской делегаций в ходе 76 Генеральной Ассамблеи ООН коснулась «некоторых вопросов российско-польских отношений», как сообщил российский МИД. А ведь этих вопросов накопилось очень много. Был ли это разговор об Украине, где Россия решила не продлевать мандат наблюдателям ОБСЕ на двух пунктах пропуска российско-украинской границы после 30 сентября? Или же обсуждались новые условия отношений, которые возникли после того, как было завершено строительство «Северного потока — 2»? Хотя Польша и делает ставку на то, что не сумев остановить строительство «СП-2», она сможет повлиять на его сертефикацию, но ведь и здесь все может обернуться не в ее пользу. Так или иначе, но реальность в отношениях Польши, остального ЕС и США не могут оставаться прежними, следовательно, необходимость поддерживать и укреплять диалог с Россией для Польши в обозримом будущем будет только усиливаться. Читайте статью Станислава Стремидловского

Сможет ли глава МИД Польши Збигнев Рау перезапустить диалог с Москвой?