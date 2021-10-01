Нью-Йорк, США, 1 октября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. В сторону Польши политическая ситуация в Европе и в мире развернулась не самой лучшей стороной — тут можно указать и на ее споры с соседями по Евросоюзу, и на не самые лучшие отношения с США. Станет ли эта ситуация поводом для Варшавы искать новые пути к взаимопониманию с соседями по континенту, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

МИД Польши Сергей Лавров и Збигнев Рау (справа)

Встреча российской и польской делегаций в ходе 76-й Генеральной Ассамблеи ООН коснулась «некоторых вопросов российско-польских отношений», как сообщил российский МИД. А ведь этих вопросов накопилось очень много. Был ли это разговор об Украине, где Россия решила не продлевать мандат наблюдателям ОБСЕ на двух пунктах пропуска российско-украинской границы после 30 сентября? Или же обсуждались новые условия отношений, которые возникли после того, как было завершено строительство «Северного потока — 2»? Хотя Польша и делает ставку на то, что, не сумев остановить строительство «СП-2», она сможет повлиять на его сертификацию, но ведь и здесь всё может обернуться не в ее пользу. Так или иначе, но реальность в отношениях Польши, остального ЕС и США не может оставаться прежней, следовательно, необходимость поддерживать и укреплять диалог с Россией для Польши в обозримом будущем будет только усиливаться. Читайте статью Станислава Стремидловского.

Сможет ли глава МИД Польши Збигнев Рау перезапустить диалог с Москвой?