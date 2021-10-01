Тула, 1 октября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Международный форум потребительской кооперации «Потребительская кооперация — открытые возможности для каждого на благо всех» открылся в Туле 1 октября, участников форума поприветствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Губернатор Тульской области посетил Международный форум потребительской кооперации

Форум проводится в юбилейный год 190-летия потребительской кооперации России. В мероприятии участвуют руководители крупнейших международных кооперативных организаций и объединений из государств Европы, Америки, стран СНГ. Экспозиция потребительских союзов из более чем 30 регионов России разместилась в Тульском кремле. Алексей Дюмин осмотрел экспозицию «Сделано в Тульской области», в которой представлена продукция производителей региона.

Главным событием форума стало пленарное заседание. Алексей Дюмин, приветствуя участников, поблагодарил Центрсоюз РФ и лично его председателя Дмитрия Зубова за организацию такого масштабного мероприятия в Тульской области.

«Кооперативное взаимодействие является одним из инструментов торгово-экономического сотрудничества, в том числе на международном уровне. Тульская область уделяет серьёзное внимание развитию внешнеэкономических связей. Компании нашего региона поставляют свою продукцию более чем в 130 стран мира. Только за семь месяцев этого года внешнеторговый оборот Тульской области вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 3 млрд долларов», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Тульский губернатор отметил, что на Белоруссию приходится около 7% внешнеторгового оборота региона, а за семь месяцев 2021 года взаимный товарооборот Тульской области с Белоруссией вырос почти на 67% в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.

«Для Тульской области кооперативное движение всегда было и остается важным инструментом при решении экономических и социальных задач. В нашем регионе деятельность потребительской кооперации охватывает почти 95 тысяч человек. Большинство из них живут в сельской местности, где нет стационарной торговой сети, но благодаря потребительской кооперации у людей есть доступ к качественным товарам», — отметил глава региона.

Также Алексей Дюмин вручил председателю Совета Тульского областного союза потребительских обществ Татьяне Труфановой сертификат на 10 млн рублей. Это позволит модернизировать автопарк и обеспечить качественным торговым обслуживанием 230 отдалённых населенных пунктов региона. Татьяна Труфанова поблагодарила губернатора за содействие развитию потребительской кооперации.

Форум и выставка-ярмарка будут работать два дня — 1 и 2 октября. В рамках деловой программы участники обсудят вопросы изменения законодательства и формирования кооперативной торговой сети нового поколения, а также цифровые сервисы для работы кооперации, программы развития системы кооперативного образования, лучшие национальные практики развития кооперативного движения.