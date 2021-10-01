В Туле открылся Международный форум потребительской кооперации
Тула, 1 октября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Международный форум потребительской кооперации «Потребительская кооперация — открытые возможности для каждого на благо всех» открылся в Туле 1 октября, участников форума поприветствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.
Форум проводится в юбилейный год 190-летия потребительской кооперации России. В мероприятии участвуют руководители крупнейших международных кооперативных организаций и объединений из государств Европы, Америки, стран СНГ. Экспозиция потребительских союзов из более чем 30 регионов России разместилась в Тульском кремле. Алексей Дюмин осмотрел экспозицию «Сделано в Тульской области», в которой представлена продукция производителей региона.
Главным событием форума стало пленарное заседание. Алексей Дюмин, приветствуя участников, поблагодарил Центрсоюз РФ и лично его председателя Дмитрия Зубова за организацию такого масштабного мероприятия в Тульской области.
Тульский губернатор отметил, что на Белоруссию приходится около 7% внешнеторгового оборота региона, а за семь месяцев 2021 года взаимный товарооборот Тульской области с Белоруссией вырос почти на 67% в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.
Также Алексей Дюмин вручил председателю Совета Тульского областного союза потребительских обществ Татьяне Труфановой сертификат на 10 млн рублей. Это позволит модернизировать автопарк и обеспечить качественным торговым обслуживанием 230 отдалённых населенных пунктов региона. Татьяна Труфанова поблагодарила губернатора за содействие развитию потребительской кооперации.
Форум и выставка-ярмарка будут работать два дня — 1 и 2 октября. В рамках деловой программы участники обсудят вопросы изменения законодательства и формирования кооперативной торговой сети нового поколения, а также цифровые сервисы для работы кооперации, программы развития системы кооперативного образования, лучшие национальные практики развития кооперативного движения.