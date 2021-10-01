Вашингтон, 1 октября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. В США пройдет первый крупный судебный процесс по делу о смертоносной опиоидной эпидемии. В суд явятся представители четырех крупных аптечных сетей, которых обвиняют в содействии кризису общественного здравоохранения. Об этом 1 октября сообщает Reuters.

Красные таблетки

Представители округов штата Огайо утверждают, что нарушения в работе аптек Walgreens, CVS Health, Walmart и Giant Eagle привели к чрезмерному распространению опиоидных таблеток среди населения.

В понедельник, 4 октября, адвокаты округов и компаний должны выступить с вступительными заявлениями перед федеральным жюри присяжных в Кливленде, где рассматриваются тысячи аналогичных исков против фармацевтических компаний, дистрибьюторов лекарств и аптек.

Напомним, что в США более 3300 исков были поданы органами штатов и местного самоуправления, которые хотят возложить на компании ответственность за эпидемию злоупотребления опиоидами, которая, по данным правительства США, привела к почти 500 тыс. смертей от передозировки с 1999 по 2019 год.