Киев, 1 октября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не зря обрушился со злобной критикой на ООН и обзывал её «супергероем на пенсии», поскольку как почувствовал, откуда могут прийти разоблачения его гнусностей в управлении собственной страной в последние месяцы.

Украина

Об этом пишет в статье политический обозреватель Владимир Скачко, материал опубликован сегодня, 1 октября.

Эксперт отмечает. что глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер в своем докладе очень точно указала три главным метода, с помощью которых бывший комик вполне серьёзно строит на Украине свою квазидиктатуру.

«Согласно этому документу, есть три направления, по которым режим Зеленского целенаправленно, системно и последовательно нарушает прав человека в Украине. Во-первых, это, конечно же, незаконные преследования и даже пока политическое закатывание в асфальт своих политических оппонентов из тех партий и движений, которые ему мешают. Начиная с одного из лидеров «Оппоплатформы — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, отправленного под круглосуточный домашний арест с браслетом на ноге, до Анатолия Шария… Во-вторых, это преследования независимых, если хотите, оппозиционных СМИ. Миссия ООН так прямо и указала на закрытие телеканалов «112 Украина», Zik и NewsOne… В-третьих, это насильственная украинизация за счёт вытеснения и уничтожения в первую очередь русского языка, родного для миллионов граждан Украины, и языков других нацменьшинств. Миссия ООН раскритиковала практически все законы режима Зеленского, принятые и утверждённые им в этом направлении: от ужесточения закона о госязыке до закона о коренных народах, который автоматически выбросил русских на обочину жизни. При этом миссия потребовала от Украины принять закон о нацменьшинствах, который бы «не только содержал декларативные положения, но и устанавливал способ, которым будут обеспечиваться языковые права меньшинств», — подчеркнул Скачко.

Он отмечает, что ООН вполне может видеть «болячки» отдельных зарвавшихся правителей и при желании выдавать точные рецепты спасения страны. С другой стороны, считает Скачко, ООН ничего особенно не может поделать с Украиной и её властями по двум главным причинам.

«Режиму Зеленского поставлен заказ, не выполненный его предшественником Петром Порошенко, — как можно быстрее и жёстче переформатировать Украину в «анти-Россию». Заказ выдан США и хорошо проплачен, вот все в Украине и стараются отработать вложения и получить ещё дополнительную надбавку… Права человека на свой язык, свобода слова, политический плюрализм — это болевые точки и лакмусовые бумажки любого общества на предмет определения его демократичности. Вот по внешнему заказу режим Зеленского и действует грубо и последовательно, жёстко и нагло по указанным трём направлениям, чтобы максимально добиться украинизации в пику России, выдавливания всего русского из украинской жизни, слома устоявшихся стереотипов, привычек и традиций. С одновременным подавлением любого сопротивления и даже критики своих шагов», — констатирует специалист.

В завершение Владимир Скачко отмечает, что внешние кураторы прекрасно понимают, что режим Зеленского может провалиться и исчезнуть в любую минуту — «поэтому требуют от него максимального и грубого продвижения в сторону «анти-России», чтобы сделать эти шаги максимально же необратимыми при других украинских властях. Таким образом, резюмировал эксперт, «зе-дебилы» строят «анти-Россию» в Украине явочным порядком, ускоренно, ломая хребты всем несогласным и недовольным».