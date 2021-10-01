Москва, 1 октября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Певица Светлана Лобода представила новый сингл под названием Americano. О выходе композиции она сообщила в личном Instagram-аккаунте 1 октября.

Okras Светлана Лобода

https://www.instagram.com/p/CUegMDpLCG2/

«Я люблю осень, люблю ее одиночество и красоту. И мой плейлист в это время года всегда наполнен лирическими песнями», — поделилась артистка. Композиция Americano доступна для прослушивания на цифровых площадках с 1 октября. Пользователи Сети оценили релиз.

«Как всегда безумно красиво, до мурашек», — поделилась seven 260 919.

«Очень проникновенно!» — прокомментировала oksanatsapovskaia.

«Очень чувственная песня», — считает ustinova_evgeniya.

Ранее Светлана Лобода выпустила песню под названием Indie Rock Vogue. Сингл вышел в двух вариантах — на украинском и русском языках.