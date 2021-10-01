Светлана Лобода порадовала фанатов новым синглом
Москва, 1 октября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Певица Светлана Лобода представила новый сингл под названием Americano. О выходе композиции она сообщила в личном Instagram-аккаунте 1 октября.
https://www.instagram.com/p/CUegMDpLCG2/
«Я люблю осень, люблю ее одиночество и красоту. И мой плейлист в это время года всегда наполнен лирическими песнями», — поделилась артистка. Композиция Americano доступна для прослушивания на цифровых площадках с 1 октября. Пользователи Сети оценили релиз.
«Как всегда безумно красиво, до мурашек», — поделилась seven260 919.
«Очень проникновенно!» — прокомментировала oksanatsapovskaia.
«Очень чувственная песня», — считает ustinova_evgeniya.
Ранее Светлана Лобода выпустила песню под названием Indie Rock Vogue. Сингл вышел в двух вариантах — на украинском и русском языках.