Москва, 1 октября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В ближайшее время в России вероятны мошенничества, совершенные под видом прихода волонтеров всероссийской переписи населения, сообщает 1 октября пресс-служба МВД РФ.

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По мнению правоохранителей, мошенники могут предлагать пройти перепись раньше срока или на каких-либо «выгодных» условиях.

«Люди, которые будут предлагать жителям регионов пройти перепись раньше этого срока, могут являться мошенниками. Переписчиков легко узнать — специально для них изготовлены жилеты, шарфы и сумки с символикой всероссийской переписи населения», — указано в сообщении пресс-службы.

Переписчик обязан перед началом опроса представиться, предъявить удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта.

Проведение опроса вне жилых домов не допускается правилами переписи населения.

«В ведомстве предупреждают, что при поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует. Такая форма получения данных переписчиками не используется», — отмечает МВД.

Особо отмечено, что переписчики не имеют права спрашивать паспортные данные гражданина или выяснять принадлежность жилого помещения.

При любых сомнениях рекомендовано обращаться к участковому или по телефонам 102 и 112.

МВД России напоминает, что всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. В отдельных и труднодоступных районах страны она будет продлена до 20 декабря.