Москва, 4 октября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. ИА REGNUM направило главе и членам Наблюдательного совета международного Фонда «Фонд общественных интересов», являющегося соучредителем ООО «Яндекс» и наблюдательным органом, официальный запрос об основах и целях иностранной компании, монопольно действующей в России под именем «Яндекс».

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

ИА REGNUM просит членов Наблюдательного совета ответить на следующие принципиальные вопросы, уже сейчас являющиеся предметом рассмотрения государственных органов России.

Общеизвестно, что ООО «Яндекс» является монополистом среди интернет-агрегаторов в РФ, при том что учредителями ООО «Яндекс» являются компания с ограниченной ответственностью Yandex N.V. (Нидерланды) и Международный фонд «Фонд общественных интересов», учредителем которого является компания с ограниченной ответственностью Yandex N.V. (Нидерланды).

В настоящее время в Арбитражном суде г. Москвы, рассматривается дело по факту отказа ООО «Яндекс» выполнять требования и предписания ФАС России, предъявленные ООО «Яндекс» за а) дискриминацию сторонних сервисов в поиске и б) нарушение прав участников рынка. Не усматриваете ли Вы — в связи с установленными ФАС фактами незаконных действий «Яндекса» — угрозу монополизации отечественного информационного рынка со стороны «Яндекса»? Кроме того, в настоящее время в Генеральной прокуратуре РФ рассматривается заявление о принятии мер прокурорского реагирования по незаконному ведению на территории РФ ООО «Яндекс» крупного телекоммуникационного бизнеса, поскольку учредителем ООО «Яндекс» является иностранная компания. Не считаете ли Вы, что наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру РФ угрожает информационной безопасности России?

В соответствии с Законом РФ «О СМИ», Редакция ожидает получения ответа на запрос информации не позднее 11 октября 2021 г.